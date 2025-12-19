Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об игре нападающего Виктора Дьекереша в составе команды из Лондона.

Виктор Дьекереш
Виктор Дьекереш globallookpress.com

«Думаю, уровень внимания к нему не изменился с момента его подписания.  Все были очень воодушевлены тем, что в клуб придет "девятка".  Мы это сделали.

Мы приобрели игрока с невероятной результативностью, которому нужно было адаптироваться к лиге.  У него не было предсезонной подготовки.  Первые несколько недель были сложными, потому что физически он был не в лучшем состоянии.

Это футболист, которому, как и почти любому игроку в этой лиге, необходима оптимальная физическая форма, чтобы показывать такой уровень.  Затем он прибавил, у него был очень хороший отрезок, но потом он получил травму.

Сейчас он вернулся.  Я увидел много позитивных моментов в двух последних матчах, которые он провел.  Нам нужно продолжать немного корректировать и лучше понимать его в определенных ситуациях.  И ему нужно делать то же самое.  Но это вопрос времени, и мы всецело поддерживаем его», — цитирует Артету
Sky Sports.

В текущем сезоне АПЛ Дьекереш принял участие в 14 матчах, в которых смог четыре раза поразить ворота соперника.