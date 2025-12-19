Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об игре нападающего Виктора Дьекереша в составе команды из Лондона.

Виктор Дьекереш globallookpress.com

«Думаю, уровень внимания к нему не изменился с момента его подписания. Все были очень воодушевлены тем, что в клуб придет "девятка". Мы это сделали.

Мы приобрели игрока с невероятной результативностью, которому нужно было адаптироваться к лиге. У него не было предсезонной подготовки. Первые несколько недель были сложными, потому что физически он был не в лучшем состоянии.

Это футболист, которому, как и почти любому игроку в этой лиге, необходима оптимальная физическая форма, чтобы показывать такой уровень. Затем он прибавил, у него был очень хороший отрезок, но потом он получил травму.

Сейчас он вернулся. Я увидел много позитивных моментов в двух последних матчах, которые он провел. Нам нужно продолжать немного корректировать и лучше понимать его в определенных ситуациях. И ему нужно делать то же самое. Но это вопрос времени, и мы всецело поддерживаем его», — цитирует Артету

Sky Sports.

В текущем сезоне АПЛ Дьекереш принял участие в 14 матчах, в которых смог четыре раза поразить ворота соперника.