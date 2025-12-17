«Альбасете» примет «Сельту» в матче 1/16 финала Кубка Испании. Поединок состоится 17 декабря в 21:00 мск на стадионе «Карлос Бельмонте».
«Сельту» по праву можно считать фаворитом этого поединка. Команда выступает на более высоком уровне, тогда как «Альбасете» с натяжкой выступает в роли середняка Сегунды.
Если в Лиге Европы у «кельтов» в последнее время не клеится, то в Испании гости превратились в грозного соперника. В последних матчах «небесно-голубые» обыграли мадридский «Реал» и «Атлетик» Бильбао. Есть ли шансы у «Альбасете» при таком раскладе?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.
- Букмекеры предлагают 4.90 и 1.67 на победу команд в матче, 4.05 они предлагают на ничью.
- Искусственный интеллект предсказал победу «Сельты» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Альбасете» — «Сельта» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.