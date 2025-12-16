Серия неудачных матчей «Фиорентины» привела к тому, что в клубе наметился раскол между игроками и тренерским штабом.

Паоло Ваноли globallookpress.com

По данным журналиста Флавио Оньиссанти, после поражения от «Вероны» в 15-м туре Серии А несколько футболистов подрались между собой в раздевалке, и теперь некоторые из них намерены покинуть клуб, запросив трансфер у руководства.

Не лучше дела обстоят и у нового главного тренера Паоло Ваноли (ранее тренировал московский «Спартак»), который провел по главе «фиалок» 7 матчей и одержал лишь одну победу. По данным источника, он тоже в ближайшее время будет отправлен в отставку.

Сейчас «фиалки» идут последними в таблице Серии А всего с 6 очками. В следующем матче им предстоит игра против «Удинезе».