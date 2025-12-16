Георгий Щенников официально завершил профессиональную футбольную карьеру. 34-летний экс-защитник ЦСКА и сборной России оставался без клуба с июня 2023 года.

Георгий Щенников globallookpress.com

«Теперь можно сказать наверняка: я завершил профессиональную карьеру. Вернуться в большой футбол после такой длительной паузы, будем честны, невозможно. Сейчас столько молодых ребят играют в РПЛ — красавчики! С теми же Матвеем Кисляком и Кириллом Глебовым у меня нет шансов тягаться», — заявил Щенников Sport24.

Щенников выступал за ЦСКА с 2009 по 2023 год, завоевав три титула чемпиона России, четыре Кубка страны и три Суперкубка. За сборную России он провел 10 матчей.