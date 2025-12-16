Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский может стать одноклубником Лионеля Месси в «Интер Майами».

Роберт Левандовский globallookpress.com

По информации экс-игрока сборной Польши, ныне журналиста Марека Юзвяка, американский клуб всерьез интересуется 37-летним форвардом как заменой Луису Суаресу, чей контракт истекает в конце 2025 года. Руководство «Интер Майами» уже подыскивает для Левандовски жилье в Майами.​

Трудовое соглашению между «Барселоной» и польским форвардом истекает летом 2026 года, и,как сообщают испанские СМИ, каталонский клуб не намерен продлевать контракт. В текущем сезоне Левандовский забил восемь мячей и оформил две голевые передачи в 17-ти матчах.