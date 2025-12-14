Бывший главный тренер «Спартака» Деян Станкович возглавит в ближайшее время сербскую «Црвену Звезду», сообщает издание SportSport.

Деян Станкович globallookpress.com

По данным источника, нынешний наставник клуба Владан Милоевич проведет свой последний матч во главе команды 20 декабря с «Младостом» из Лучан, а затем будет освобожден от своей должности.

Официально о назначении Станковича будет объявлено сразу после этой игры, после чего в чемпионате Сербии последует перерыв на зимнюю паузу.

При этом предполагаемая рокировка в тренерском штабе вызывает резонанс среди фанатов «Црвены Звезды». В ней заметно растущее недовольство возможным уходом Милоевича и приходом Станковича.

Сейчас «Црвена Звезда» вторая в Суперлиге после «Партизана», который опережает ее на 5 очков и имеет игру в запасе.