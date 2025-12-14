Нападающий «Баварии» Гарри Кейн дал комментарий по поводу итогов матча с «Майнцем» (2:2).

«Мы полностью контролировали игру первые 44 минуты и имели много моментов, чтобы забить.  Но они внезапно сравняли счет прямо перед перерывом и это изменило ход матча.  После перерыва мы снова вышли доминировать, но нам не хватало завершающего удара.  Затем они забили красивый гол, и нам пришлось отыгрываться.

"Майнц" боролся до конца и выложился на все сто — они проделали хорошую работу.  У нас было много матчей за короткий период, но это не оправдание.  Конечно, мы хотели уйти на зимний перерыв с двумя победами.  Ничья дома — это разочаровывающий результат, но мы должны принять его и двигаться дальше», — цитирует Кейна Bayern & Germany.

По итогам данной встречи «Бавария» смогла набрать 38 очков.  Мюнхенцы уверенно лидируют в турнирной таблице Бундеслиги.  В активе «Майнца» теперь 7 очков.  Команда идет последней.