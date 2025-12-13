Бывший полузащитник сборной Испании Давид Сильва рассказал, что когда он уходил из «Валенсии» на него претендовали «Реал» и «Барселона», но он сделал правильный выбор, перейдя в «Манчестер Сити».

Давид Сильва globallookpress.com

«Я не знаю, был ли интерес "Реала" искренним. "Барселона" тоже хотела меня. Но "Валенсия" в то время никого не продавала, но потом возникли финансовые проблемы, и они продали Вилью и меня.

Хотел бы я играть за "Барселону"? Кто бы не хотел... но лучшим решением в моей карьере был переход в "Манчестер Сити". Я провел там десять потрясающих лет. Люди относились ко мне невероятно хорошо, мы выиграли все, команда постоянно совершенствовалась, и еще есть что-то особенное в футболе Англии. Я не знаю, что это, но у них есть что-то особенное, когда дело касается футбола. Для них это как религия», — цитирует Cadena SER слова Сильвы.

Всего за время выступления в стане «горожан» Давид Сильва сыграл 436 матчей, забил 77 мячей и отдал 136 результативных передач. За «Ман Сити» он выступал с 2010 по 2020 год. В составе сборной Испании полузащитник провел 125 матчей и забил 35 мячей.