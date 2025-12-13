Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик может сменить клуб уже в зимнее трансферное окно.

Михаил Мудрик globallookpress.com

По данным турецкого изадния Eaglе Media, «Бешикташ» проявляет серьезный интерес к полузащитнику и внимательно следит за ситуацией вокруг него. Руководство стамбульского клуба готово активизировать переговоры в январе и рассматривает вариант полноценного выкупа игрока.

В прошлом сезоне 24-летний Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 результативными передачами.

Ранее в СМИ появлялась информация, что вингер может вернуться к официальным выступлениям уже в январе после допингового скандала.