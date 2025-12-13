Форвард турецкого «Галатасарая» Мауро Икарди может вернуться в итальянскую Серию А.

Мауро Икарди globallookpress.com

По данным авторитетного журналиста Маттео Моретто 32-летним аргентинцем активно интересуется «Милан», готовый его арендовать с правом возможного выкупа.

Россонери испытывают недостаток с центрфорворвардами, так как игровая форма Сантьяго Хименеса не устраивает тренерский штаб и он все чаще прозябает в запасе.

Сам Икарди не против вернуться в Италию, где он выступал в составе «Интера» и «Сампдории», так как не всегда сейчас появляется в основе «Галатасарая». В этом сезоне аргентинец сыграл 20 матчей и забил в них 7 голов.