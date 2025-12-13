Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани ответил на вопрос о восстановлении Альфонсо Дэвиса и Джамала Мусиалы.

Венсан Компани globallookpress.com

«Всё идёт по плану. Как я уже говорил, восстановление Альфонсо Дэвиса произойдёт до конца года. Если он получит игровое время в матчах с "Майнцем" и "Хайденхаймом", это будет бонусом, а с января Альфонсо будет полностью готов к игре.

Мусиала близок к возвращению. Надеюсь, на следующей неделе он проведёт несколько тренировок с нами. Это было бы приятно и для него, и для нас. На Джамала или на медицинский персонал нет абсолютно никакого давления. Думаю, с января он получит своё первое игровое время», — приводит слова Компани официальный сайт клуба.

Напомним, что «Бавария» уверенно лидирует в турнирной таблице немецкой Бундеслиги на данный момент.