«Челси» установил контакт с представителями полузащитника «АЗ Алкмар» Кеса Смита, однако пока не направлял официального предложения по его трансферу, сообщает Goal со ссылкой на iNews.

Кес Смит globallookpress.com

По данным источника, лондонский клуб не планирует активно действовать на зимнем трансферном рынке, но рассматривает возможность подписания 19-летнего голландца летом. Интерес к Смиту также проявляет «Ньюкасл», однако в клубе осознают, что к лету конкуренция за игрока усилится, и другие команды смогут предложить «АЗ Алкмар» более выгодные условия.

В этом сезоне Кес Смит провел 25 матчей во всех турнирах, забив два мяча и сделав пять ассистов. Контракт футболиста с нидерландским клубом действует до лета 2028 года.