«Марсель» одержал победу над «Юнионом» (3:2) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
У бельгийской команды дубль оформил Анан Халаили, забив свои голы на 5-й и 71-й минутах встречи.
В составе «Марселя» дублем отметился Мэйсон Гринвуд, отличившись на 41-й и 58-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Игор Пайшао на 15-й минуте.
Результат матча
ЮнионБрюссель2:3МарсельМарсель
1:0 Анан Халаили 5' 1:1 Игор Пайшао 15' 1:2 Мэйсон Гринвуд 41' 1:3 Мэйсон Гринвуд 58' 2:3 Анан Халаили 71'
Юнион: Кьелл Схерпен, Кевин Макаллистер, Кристиан Бёрджесс, Федде Лейсен, Роб Схофс (Дэвид Промис 63'), Адем Зорган, Камил ван де Перре (Матиас Расмуссен 83'), Усейну Нианг (Росс Сайкс 90'), Анан Халаили, Рауль Флоруч (Софьян Буфаль 63'), Kевин Родригес (Марк Гигер 83')
Марсель: Херонимо Рульи, Эмерсон, Наиф Агер, Микаэль Мурильо, Мэйсон Гринвуд (Робиньо Ваз 88'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Артур Вермерен, Игор Пайшао, Пьер-Эмерик Обамеянг (Жоффрей Кондогбиа 88'), Тимоти Уэа (Леонардо Балерди 46'), Matt O'Riley (Билал Надир 69')
Жёлтые карточки: Кристиан Бёрджесс 59', Адем Зорган 68', Усейну Нианг 80', Дэвид Промис 90' — Тимоти Уэа 28'
«Марсель» занимает 16-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 9-ю очками в активе. «Юнион» — на 25-й строчке с 6-ю баллами.