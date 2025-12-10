«Марсель» одержал победу над «Юнионом» (3:2) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Фрагмент матча globallookpress.com

У бельгийской команды дубль оформил Анан Халаили, забив свои голы на 5-й и 71-й минутах встречи.

В составе «Марселя» дублем отметился Мэйсон Гринвуд, отличившись на 41-й и 58-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Игор Пайшао на 15-й минуте.

Результат матча Юнион Брюссель 2:3 Марсель Марсель 1:0 Анан Халаили 5' 1:1 Игор Пайшао 15' 1:2 Мэйсон Гринвуд 41' 1:3 Мэйсон Гринвуд 58' 2:3 Анан Халаили 71' Юнион: Кьелл Схерпен, Кевин Макаллистер, Кристиан Бёрджесс, Федде Лейсен, Роб Схофс ( Дэвид Промис 63' ), Адем Зорган, Камил ван де Перре ( Матиас Расмуссен 83' ), Усейну Нианг ( Росс Сайкс 90' ), Анан Халаили, Рауль Флоруч ( Софьян Буфаль 63' ), Kевин Родригес ( Марк Гигер 83' ) Марсель: Херонимо Рульи, Эмерсон, Наиф Агер, Микаэль Мурильо, Мэйсон Гринвуд ( Робиньо Ваз 88' ), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Артур Вермерен, Игор Пайшао, Пьер-Эмерик Обамеянг ( Жоффрей Кондогбиа 88' ), Тимоти Уэа ( Леонардо Балерди 46' ), Matt O'Riley ( Билал Надир 69' ) Жёлтые карточки: Кристиан Бёрджесс 59', Адем Зорган 68', Усейну Нианг 80', Дэвид Промис 90' — Тимоти Уэа 28'

Статистика матча 6 Удары в створ 5 2 Удары мимо 2 41 Владение мячом 59 2 Угловые удары 3 10 Офсайды 1 10 Фолы 10

«Марсель» занимает 16-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 9-ю очками в активе. «Юнион» — на 25-й строчке с 6-ю баллами.