«Аталанта» располагается на 3-й позиции в таблице с 13-ю баллами в активе. «Челси» — на 11-й строчке с 10-ю очками.

В составе «Аталанты» отличились Джанлука Скамакка на 55-й минуте и Шарль Де Кетеларе на 83-й минуте.

Единственный гол у «синих» записал на свой счет Жоао Педро на 25-й минуте.

8.50

Прогнозы•Сегодня 23:00 «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити». Прогноз и ставка «Сливочные» сметут команду Гвардиолы

Футбол•Сегодня 00:58 «Интер» — «Ливерпуль»: онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ

Футбол•Сегодня 00:57 «Барселона» — «Айнтрахт»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов

Футбол•Вчера 22:41 «Бавария» — «Спортинг»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов

Футбол•Вчера 20:25 «Кайрат» — «Олимпиакос»: онлайн, прямая трансляция матча ЛЧ

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 14:57 Миф о жаре: почему ЧМ-2026 может оказаться лучше, чем мы думаем

Футбол•Вчера 11:38 Последний танец на «Энфилде»: что мы знаем о будущем Салаха в «Ливерпуле»

Футбол•Вчера 10:42 Закат Фараона. Почему Салах больше не входит в категорию неприкасаемых

Футбол•08/12/2025 12:35 «Это спасение перевернуло игру». Ого, кажется, Сафонов готов вытеснить Шевалье из основы «ПСЖ»

Футбол•08/12/2025 19:52 Трансферный дайджест. 2 — 8 декабря

Выбор читателей

Футбол•08/12/2025 09:16 «Я не считаю себя проблемой». Почему слова Салаха — эгоизм и неуважение по отношению к «Ливерпулю»

Футбол•04/12/2025 13:15 Затмил Ямаля и восхитил Анчелотти: почему в «Челси» уверены, что Эстеван — будущий король футбола

Футбол•04/12/2025 16:33 Работа над ошибками: что нужно сделать «Большой шестерке» АПЛ перед открытием трансферного окна

Футбол•08/12/2025 17:47 Алексей Сафонов: Только «Динамо» может забить четыре мяча и сыграть 1:1

Бои•05/12/2025 14:26 Снова Нурмагомедов: 7 звезд ММА за пределами США, кого стоит подписать UFC

Самое интересное

Футбол•29/11/2025 16:08 Магия центра: Субименди, Кайседо и еще восемь лучших полузащитников АПЛ

Футбол•28/11/2025 16:26 Мир, дружба, Роналду: семь случаев, когда Инфантино вел себя невыносимо

Футбол•28/11/2025 14:20 «У него ноги уже не те»: четыре слова, которых боится каждый футболист

Футбол•27/11/2025 16:01 Двойные стандарты ФИФА: Роналду сыграет на ЧМ‑2026 несмотря на дисквалификацию?