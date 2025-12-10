«Аталанта» одолела «Челси» (2:1) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Единственный гол у «синих» записал на свой счет Жоао Педро на 25-й минуте.
В составе «Аталанты» отличились Джанлука Скамакка на 55-й минуте и Шарль Де Кетеларе на 83-й минуте.
Результат матча
АталантаБергамо2:1ЧелсиЛондон
0:1 Жоао Педро 25' 1:1 Джанлука Скамакка 55' 2:1 Шарль Де Кетеларе 83'
Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон (Юнус Муса 87'), Одилон Коссуну, Лоренцо Бернаскони, Берат Джимсити, Рауль Белланова (Давиде Дзаппакоста 17'), Зеад Колашинац (Онест Аанор 72'), Мартен де Рон, Шарль Де Кетеларе, Адемола Лукман (Марио Пашалич 87'), Джанлука Скамакка (Никола Крстович 72')
Челси: Роберт Санчес, Рис Джеймс, Марк Кукурелья, Бенуа Бадьяшиль, Джош Ачимпонг, Жоао Педро, Джейми Байно-Гиттенс, Энцо Фернандес (Мало Гюсто 67'), Мойсес Кайседо, Трево Чалоба (Весли Фофана 46'), Педру Нету (Алехандро Гарначо 66')
Жёлтая карточка: Трево Чалоба 30' (Челси)
«Аталанта» располагается на 3-й позиции в таблице с 13-ю баллами в активе. «Челси» — на 11-й строчке с 10-ю очками.