9 декабря на «Лотто-Парк» в бельгийском Андерлехте «Юнион» примет «Марсель» в рамках поединка 6-го тура Лиги чемпионов. Игра начнется в 23:00 мск.
Для «Юниона» сегодня важный матч. Победа может обеспечить бельгийцам место в топ-24, а этом уже шанс сыграть в плей-офф. Но уступит ли «Марсель» свое место? «Олимпийцы» итак с большим трудом и переменным успехом поднимаются по таблицы.
Два прошедших матча дома «Юнион» проиграл. «Марсель» также плохо играет на выезде. Возможно, нас ждет равный поединок, в котором не будет победителя. Однако соперники ни разу не сыграли вничью.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.
- Букмекеры: «Марсель» — фаворит за 2.43, на победу «Юниона» дают 3.00.
- Искусственный интеллект: «Юнион» одержит победу со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Юнион» — «Марсель» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.