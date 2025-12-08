Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от предстоящего ЧМ-2026.

Луис де ла Фуэнте globallookpress.com

«Не помню чемпионата мира с таким сильным составом команд. Я смотрел на все группы и думал: "В каждой есть хорошие команды". Есть много фаворитов, и это говорит о высоком уровне конкуренции. Дело не только в 48 командах, но и в том, что есть те, которые при других обстоятельствах остались бы за бортом, несмотря на большой потенциал. Мы увидим сборные, о которых, если бы не этот формат, мы бы и не узнали. Международный футбол сегодня находится на чрезвычайно высоком уровне во всём мире.

По мере продвижения — групповой этап, раунды плей-офф — всё становится сложнее. Но это значит, что нужно продолжать. Мы все готовы оказаться в ситуации, когда с каждым днём становится всё тяжелее. Чем ближе финал, тем сложнее всё становится, просто потому, что команды заслуживают этой близости к нему. Мы хотим испытать эту сложность на самом высоком уровне», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

Напомним, что сборная Испании по итогам жеребьевки попала в одну группу с Уругваем, Саудовской Аравией и Кабо-Верде.