Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал победу своей команды в матче 18-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:0).

Алексей Шпилевский globallookpress.com

«Победа очень тяжелая. Мы знали, где играем, знали, что махачкалинское Динамо — боевая команда. Было непросто. Но если смотреть в совокупности, то к нам просто вернулось то, что мы заслужили еще раньше. К сожалению, впереди длительный отпуск, после которого подготовка будет очень интенсивной, а весной нас ждут 12 финалов! "﻿ — приводит слова Шпилевского официальный сайт нижегородского клуба.

Единственный гол в матче забил нападающий 'Пари НН' Хуан Босельи. Уругвайский форвард повторил рекорд клуба по голам — 20 мячей. Победа позволила нижегородцам набрать 14 очков и подняться на 14-ю позицию чемпионата России.