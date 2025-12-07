Нападающий «Локомотива» Александр Руденко прокомментировал победу в матче с «Сочи» (4:2).

Александр Руденко globallookpress.com

«Не сказал бы, что получился легкий матч. Мы доминировали на поле, очень важная победа. Сейчас нужно передохнуть, уйти в отпуск и возвращаться с новыми силами. Главное, пройти хорошо сборы и двигаться дальше», — цитирует Руденко «Матч ТВ».

«Локомотив» набрал 37 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, тогда как «Сочи» остается на последней, 16-й позиции с девятью очками.

Напомним, что впереди у всех команд РПЛ зимняя пауза.