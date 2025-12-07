В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» одержал победу над ЦСКА со счетом 3:2. Действующие чемпионы страны вернулись на вершину турнирной таблицы.

Фрагмент матча «Краснодар» — ЦСКА globallookpress.com

На 11-й минуте защитник ЦСКА Мойзес открыл счет ударом головой после подачи Данила Кругового с углового. На 38-й минуте Джон Кордоба восстановил равенство ударом в касание. На 68-й минуте Мойзес получил красную карточку.

На 51-й минуте Виктор Са вывел «Краснодар» вперед после подачи с углового, на 70-й — Жоау Батчи забил третий гол, а на 90+1-й Матеус Алвес сократил разрыв.﻿

Результат матча Краснодар Краснодар 3:2 ЦСКА Москва 0:1 Мойзес 11' 1:1 Джон Кордоба 38' 2:1 Виктор Са 51' 3:1 Жуан Баши 70' 3:2 Матеус Алвес 90+1' Краснодар: Станислав Агкацев, Джованни Гонсалес, Витор Тормена, Лукас Оласа, Александр Черников ( Никита Кривцов 85' ), Дуглас Аугусто ( Кевин Ленини 85' ), Жуан Баши, Эдуард Сперцян, Диего Силва, Виктор Са ( Perrin G. 76' ), Джон Кордоба ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Мойзес, Данил Круговой ( Alerrandro 86' ), Иван Обляков, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов ( Henrique Carmo 86' ), Адольфо Гайч, Жоао Виктор, Villagra R. ( Матеус Алвес 58' ), Popovic M. ( Тамерлан Мусаев 58' ) Жёлтые карточки: Джон Кордоба 36', Диего Силва 73' — Мойзес 24', Иван Обляков 31', Villagra R. 55'

Статистика матча 5 Удары в створ 3 9 Удары мимо 3 60% Владение мячом 40% 9 Угловые удары 5 0 Офсайды 2 13 Фолы 14

«Краснодар» набрал 40 очков в 18 матчах и лидирует в РПЛ с преимуществом в одно очко над «Зенитом». ЦСКА с 36 очками остался на четвёртой позиции.