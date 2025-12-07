В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» одержал победу над ЦСКА со счетом 3:2. Действующие чемпионы страны вернулись на вершину турнирной таблицы.
На 11-й минуте защитник ЦСКА Мойзес открыл счет ударом головой после подачи Данила Кругового с углового. На 38-й минуте Джон Кордоба восстановил равенство ударом в касание. На 68-й минуте Мойзес получил красную карточку.
На 51-й минуте Виктор Са вывел «Краснодар» вперед после подачи с углового, на 70-й — Жоау Батчи забил третий гол, а на 90+1-й Матеус Алвес сократил разрыв.
Результат матча
КраснодарКраснодар3:2ЦСКАМосква
0:1 Мойзес 11' 1:1 Джон Кордоба 38' 2:1 Виктор Са 51' 3:1 Жуан Баши 70' 3:2 Матеус Алвес 90+1'
Краснодар: Станислав Агкацев, Джованни Гонсалес, Витор Тормена, Лукас Оласа, Александр Черников (Никита Кривцов 85'), Дуглас Аугусто (Кевин Ленини 85'), Жуан Баши, Эдуард Сперцян, Диего Силва, Виктор Са (Perrin G. 76'), Джон Кордоба
ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Мойзес, Данил Круговой (Alerrandro 86'), Иван Обляков, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов (Henrique Carmo 86'), Адольфо Гайч, Жоао Виктор, Villagra R. (Матеус Алвес 58'), Popovic M. (Тамерлан Мусаев 58')
Жёлтые карточки: Джон Кордоба 36', Диего Силва 73' — Мойзес 24', Иван Обляков 31', Villagra R. 55'
«Краснодар» набрал 40 очков в 18 матчах и лидирует в РПЛ с преимуществом в одно очко над «Зенитом». ЦСКА с 36 очками остался на четвёртой позиции.