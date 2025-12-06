«Зенит» примет «Акрон» в домашнем поединке 18-го тура российской Премьер-лиги. Встреча команд состоится на «Газпром Арене» 6 декабря в 19:30 мск.

«Зенит» явно хочет уйти на паузу в качестве лидера чемпионата. Не все зависит от команды Сергея Семака, но победа значительно увеличит шансы. С учетом всех турниров хозяева выиграли уже 3 матча подряд. В РПЛ дома клуб имеет 7 победы в 8 матчах и ни одного поражения.

Сможет ли «Акрон» нарушить планы соперника? Клуб из Тольятти не проигрывает «Зениту» уже два поединка. Последний матч на «Газпром Арене» закончился в пользу «Акрона». Гости могут сотворить сенсацию и продлить свою серию побед на выезде до четырех матчей.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.17.

Букмекеры: 1.23 на победу «Зенита», 13.0 на победу «Акрона», 6.35 на ничью.

Искусственный интеллект: «Зенит» одержит победу с результатом 3:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Акрон» смотрите на LiveCup.Run.

