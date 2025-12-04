Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своем участии в ЧМ-2026.

Лионель Месси globallookpress.com

«Надеюсь, что смогу там быть. Я уже говорил, что хотел бы там быть. В худшем случае посмотрю его вживую, но это будет нечто особенное. Чемпионат мира по футболу — это нечто уникальное для всех, для любой страны, особенно для нас, потому что мы переживаем его иначе», — приводит слова Месси ESPN.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Канаде и Мексике. Сборная Аргентины будет защищать свой титул, поскольку выиграла трофей в 2022 году.