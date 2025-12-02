Спортивный директор ЦСКА Евгений Шевелев подтвердил интерес к игрокам московского «Локомотива» Дмитрию Баринову и Сергею Пиняеву.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Мы не только хотим русский костяк, но и русские футболисты хотят в этом костяке играть. Не секрет, что любой российский футболист при переговорах в первую очередь говорит: "Я хочу играть в команде, где центр полузащиты это Глебов, Кисляк, Обляков, Круговой, в обороне играет Дивеев, а в воротах стоит Акинфеев". Потому что эти люди говорят на одном языке, им классно играть вместе.

Давайте говорить прямо: ЦСКА — это базовый клуб сборной. И сюда хотят просто потому, что это наши, они хотят играть вместе, они многие дружат. И здесь очень часто история интереса идёт не из ЦСКА. Последние лет пять россияне — это приоритет для ЦСКА. И мы всегда, если есть возможность, пытаемся сработать, привести талантливого россиянина в ЦСКА», — сказал руководитель спортивного департамента армейцев в программе «Футбол России».

29-летний Баринов никак не может договориться с «Локомотивом» о продлении контракта, который истекает летом 2026 года. Он воспитанник железнодорожников и капитан клуба.

21-летний вингер Пиняев за «Локомотив» выступает с января 2023 года. Сейчас оценивается в 10 млн евро, а его контракт действует до 2028-го.