«Париж» на своем поле сыграл вничью с «Осером» (1:1) в матче 14-го тура французской Лиги 1.
У хозяев единственный гол забил Илан Кеббаль на 32-й минуте с пенальти.
На 40-й минуте «Осер» сумел сравнять счет благодаря голу Синали Дьоманде.
Результат матча
Париж: Мик Меньян, Фикайо Томори, Страхиня Павлович, Алексис Салемакерс, Давиде Бартезаги, Маттео Габбиа, Юссуф Фофана, Лука Модрич, Адриен Рабьо, Кристофер Нкунку, Рафаэл Леау
Осер: Иван Проведель, Лука Пеллегрини, Алессио Романьоли, Марио Хила, Маттиа Цаканьи, Густав Исаксен, Тома Башич, Матиас Весино, Маттео Гюэндузи, Адам Марушич, Булайе Диа
После этого матча «Париж» занимает 12-е место в таблице Лиги 1 с 15-ю очками в активе. «Осер» — на последней 18-й позиции с 9-ю баллами.