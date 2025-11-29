После этого матча «Париж» занимает 12-е место в таблице Лиги 1 с 15-ю очками в активе. «Осер» — на последней 18-й позиции с 9-ю баллами.

У хозяев единственный гол забил Илан Кеббаль на 32-й минуте с пенальти.

«Париж» на своем поле сыграл вничью с «Осером» (1:1) в матче 14-го тура французской Лиги 1.

2.20

