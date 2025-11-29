«Париж» на своем поле сыграл вничью с «Осером» (1:1) в матче 14-го тура французской Лиги 1.

«Париж» — «Осер»
«Париж» — «Осер»

У хозяев единственный гол забил Илан Кеббаль на 32-й минуте с пенальти.

На 40-й минуте «Осер» сумел сравнять счет благодаря голу Синали Дьоманде.

Результат матча

После этого матча «Париж» занимает 12-е место в таблице Лиги 1 с 15-ю очками в активе.  «Осер» — на последней 18-й позиции с 9-ю баллами.