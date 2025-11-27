В 5-м туре Лиги Европы «Порту» на стадионе «Драгау» примет «Ниццу». Матч состоится 27 ноября в 20:45 по московскому времени.
«Порту» приложит все усилия, чтобы продолжить свою беспроигрышную серию, которая насчитывает 4 победы и одну ничью. Однако станет ли «Ницца» терпеть пятое поражение подряд, остается вопросом.
Как бы там ни было, «орлята» проиграли во всех предыдущих матчах еврокубка. Сегодня в случае победы «Ницца» может спасти свой этап лиги и в конце раунда попытаться зацепиться за плей-офф.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.76.
- Букмекеры: «Порту — фаворит за 1.37, за 5.30 можно поставить на ничью, на победу "Ниццы" предлагают 8.15.
- Прогноз на матч от ИИ: игра завершится нулевой ничьей.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.