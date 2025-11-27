В 5-м туре Лиги Европы «Порту» на стадионе «Драгау» примет «Ниццу». Матч состоится 27 ноября в 20:45 по московскому времени.

«Порту» приложит все усилия, чтобы продолжить свою беспроигрышную серию, которая насчитывает 4 победы и одну ничью. Однако станет ли «Ницца» терпеть пятое поражение подряд, остается вопросом.

Как бы там ни было, «орлята» проиграли во всех предыдущих матчах еврокубка. Сегодня в случае победы «Ницца» может спасти свой этап лиги и в конце раунда попытаться зацепиться за плей-офф.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.76.

Букмекеры: «Порту — фаворит за 1.37, за 5.30 можно поставить на ничью, на победу "Ниццы" предлагают 8.15.

Прогноз на матч от ИИ: игра завершится нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча "Порту" — "Ницца" смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.