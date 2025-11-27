«Лилль» примет загребское «Динамо» в матче 5-го тура Лиги Европы, который стартует в 20:45 на «Пьер Моруа».
Перед матчем давление на «догов» крайне высокое. Команда проиграла ПАОКу и «Црвене Звезде», так что сегодня хозяевам очень нужно победить. «Динамо» также без побед уже два тура. Клуб проиграл «Сельте» и разошелся ничьей с «Мальме». Таким образом, обе команды сегодня устроят только 3 очка.
Оценит шансы команд сложно. Между собой они еще ни разу в истории не встречались, поэтому для них это исторический поединок. Победитель одержит очень важную победу.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.
- Букмекеры: 1.43 на победу «Лилля», 5.00 на ничью, 7.00 на победу «Динамо».
- Прогноз ИИ: «Лилль» победит со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лилль» — «Динамо» З смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.