«Лилль» примет загребское «Динамо» в матче 5-го тура Лиги Европы, который стартует в 20:45 на «Пьер Моруа».

Перед матчем давление на «догов» крайне высокое. Команда проиграла ПАОКу и «Црвене Звезде», так что сегодня хозяевам очень нужно победить. «Динамо» также без побед уже два тура. Клуб проиграл «Сельте» и разошелся ничьей с «Мальме». Таким образом, обе команды сегодня устроят только 3 очка.

Оценит шансы команд сложно. Между собой они еще ни разу в истории не встречались, поэтому для них это исторический поединок. Победитель одержит очень важную победу.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.

Букмекеры: 1.43 на победу «Лилля», 5.00 на ничью, 7.00 на победу «Динамо».

Прогноз ИИ: «Лилль» победит со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лилль» — «Динамо» З смотрите на LiveCup.Run.

