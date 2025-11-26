Первая встреча завершилась победой спартаковцев со счетом 3:1. Ответная встреча состоится сегодня, 26 ноября.

«Шансы всегда есть. Преимущество в два мяча не такой большой гандикап. "Локомотив" все‑таки команда кубковая, умеет бороться. На фоне хорошей игры против "Краснодара" "Локомотив" может дать бой "Спартаку". Вполне возможно, что железнодорожники пройдут "красно‑белых". Они способны выиграть с разницей в два мяча, по крайней мере, за 90 минут счет сравнять они могут», — цитирует Наумова «Матч ТВ» .

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о предстоящем матче московской команды против «Спартака» в Кубке России.

