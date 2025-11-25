Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал, почему продолжает доверять Криштиану Роналду и выпускает 40-летнего игрока в стартовом составе.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«У каждого есть свое мнение о Роналду. Но я вижу одно: когда мы выигрываем, и Криштиану забивает один или два гола, пресса спрашивает: "Что вы будете делать, когда Роналду закончит? Команда слишком от него зависит". Когда же он не забивает, вопрос другой: "Как вы вообще собираетесь побеждать, если у вас в составе 40-летний игрок? "

Для нас все гораздо проще. Он играет, потому что забил 25 голов в последних 30 матчах. Его статистика невероятна. Когда он приезжает в расположениси стремления становиться лучше каждый день. Он единственный в истории мужского футбола, кто провел 227 матчей за сборную.

Сейчас многое решает поведение. В международном футболе никто не получает ничего просто так. Каждый игрок невероятно конкурентен. Но, помимо голов, мы получаем от Криштиану прежний спортивный голод. Роналду изменился как футболист. Он уже не тот 18–19-летний вингер, которого мы помним, но его отношение и желание играть за страну делают его невероятным источником заразительного настроя в раздевалке», — сказал Мартинес в интервью Sky Sports.