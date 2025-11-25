Бразильский «Атлетико Паранаэнсе» проявляет интерес к защитнику «Краснодара» Диего Косте, сообщил журналист Габриэл Са в своей соцсети в Х.

Диего Коста globallookpress.com

Ожидается, что в ближайшее время клуб из Бразилии направит краснодарцам официальное предложение по трансферу 26-летнего футболиста.

Коста выступает за «Краснодар» с июля 2024 года, перейдя из «Сан-Паулу» за 7,5 млн евро. Его контракт с «быками» действует до июня 2029 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 8 млн евро.

В текущем сезоне защитник провёл 18 матчей во всех турнирах и забил два гола.