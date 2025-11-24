Нападающий «Пахтакора» и сборной Узбекистана Игорь Сергеев близок к переходу в «Крылья Советов» в качестве свободного агента этой зимой.

Игорь Сергеев globallookpress.com

Как сообщает Sport24, стороны обсуждают условия личного контракта футболиста и находятся на финальной стадии переговоров.﻿ В текущем сезоне Сергеев забил 19 голов в 28 матчах чемпионата Узбекистана, являясь лучшим бомбардиром турнира за тур до его завершения.

«Пахтакор» занимает второе место в таблице, тогда как чемпионом страны досрочно стал «Нефтчи».﻿ 32-летний Игорь обладает богатым опытом выступлений за сборную Узбекистана, имея в активе 24 гола в 81 матче.