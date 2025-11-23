В Самаре прошел матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Крылья Советов» и «Ростов». Хозяева поля одержали победу со счетом 2:0.
На 9-й минуте счет открыл нападающий «Крыльев Советов» Иван Олейников, а на 55-й минуте форвард Химми Марин удвоил преимущество самарской команды.
Результат матча
Крылья СоветовСамара2:0РостовРостов-на-Дону
1:0 Иван Олейников 9' 2:0 Химми Марин 55'
Крылья Советов: Сергей Песьяков, Роман Евгеньев, Никита Чернов, Сергей Божин, Николай Рассказов, Фернандо Костанца, Кирилл Печенин, Михайло Баньяц (Алексей Сутормин 82'), Химми Марин (Владимир Игнатенко 79'), Иван Олейников (Максим Витюгов 46'), Ильзат Ахметов (Амар Рахманович 79')
Ростов: Рустам Ятимов, Виктор Мелёхин, Дмитрий Чистяков, Умар Сако (Мохаммад Мохеби 62'), Илья Вахания (Антон Шамонин 87'), Даниил Шанталий (Давид Семенчук 62'), Кирилл Щетинин (Хорен Робертович Байрамян 76'), Алексей Миронов, Роналдо, Егор Голенков, Тимур Сулейманов (Иван Комаров 76')
Жёлтые карточки: Никита Чернов 86' — Дмитрий Чистяков 83'
Эта победа стала первой для команды Магомеда Адиева в РПЛ с сентября, когда они выиграли у «Сочи» (2:0). С тех пор «Крылья Советов» пять раз проиграли и два раза сыграли вничью.
После 16 туров «Крылья Советов» набрали 17 очков и занимают 11-е место в таблице, а «Ростов» с 18 очками идёт девятым. В следующем туре «Крылья Советов» сыграют с «Краснодаром», а «Ростов» примет «Локомотив».