В Самаре прошел матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Крылья Советов» и «Ростов»﻿. Хозяева поля одержали победу со счетом 2:0.

Иван Олейников globallookpress.com

На 9-й минуте счет открыл нападающий «Крыльев Советов» Иван Олейников﻿, а на 55-й минуте форвард Химми Марин удвоил преимущество самарской команды.

Результат матча Крылья Советов Самара 2:0 Ростов Ростов-на-Дону 1:0 Иван Олейников 9' 2:0 Химми Марин 55' Крылья Советов: Сергей Песьяков, Роман Евгеньев, Никита Чернов, Сергей Божин, Николай Рассказов, Фернандо Костанца, Кирилл Печенин, Михайло Баньяц ( Алексей Сутормин 82' ), Химми Марин ( Владимир Игнатенко 79' ), Иван Олейников ( Максим Витюгов 46' ), Ильзат Ахметов ( Амар Рахманович 79' ) Ростов: Рустам Ятимов, Виктор Мелёхин, Дмитрий Чистяков, Умар Сако ( Мохаммад Мохеби 62' ), Илья Вахания ( Антон Шамонин 87' ), Даниил Шанталий ( Давид Семенчук 62' ), Кирилл Щетинин ( Хорен Робертович Байрамян 76' ), Алексей Миронов, Роналдо, Егор Голенков, Тимур Сулейманов ( Иван Комаров 76' ) Жёлтые карточки: Никита Чернов 86' — Дмитрий Чистяков 83'

Статистика матча 3 Удары в створ 4 0 Удары мимо 6 39% Владение мячом 61% 0 Угловые удары 5 0 Офсайды 1 18 Фолы 16

Эта победа стала первой для команды Магомеда Адиева в РПЛ с сентября, когда они выиграли у «Сочи» (2:0). С тех пор «Крылья Советов» пять раз проиграли и два раза сыграли вничью.

После 16 туров «Крылья Советов» набрали 17 очков и занимают 11-е место в таблице, а «Ростов» с 18 очками идёт девятым. В следующем туре «Крылья Советов» сыграют с «Краснодаром», а «Ростов» примет «Локомотив».​