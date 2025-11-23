Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко оценил свою игру в матче 16-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

Николай Комличенко — нападающий «Локомотива» globallookpress.com

«Своей игрой я не доволен. Игрой команды доволен, потому что выглядели достойно. Своей недоволен, потому что не забил гол. "Краснодар" не удивил, если честно.

Может быть, для них поле было каким-то фактором, что упростили игру. Однако мне сегодня больше понравился Локомотив», — передает слова Комличенко Чемпионат.

После этого матча «Локомотив» располагается на 4-м месте в таблице РПЛ с 31-м очком в активе. В следующей встрече команда сыграет против «Спартака» 26-го ноября в Кубке России.