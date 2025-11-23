В 20-м туре Первой лиги в Уфе местная команда «Уфа» уступила воронежскому «Факелу» со счетом 0:4﻿.

Белайди Пуси globallookpress.com

Счет был открыт уже на второй минуте форвардом «Факела» Николаем Гиоргобиани, а четыре минуты спустя защитник Альберт Габараев удвоил преимущество гостей.

На 31-й минуте хозяева пропустили пенальти, реализованный нападающим Белайди Пуси, и на 64-й минуте окончательный счёт установил полузащитник Абдула Багамаев.

После 20 матчей воронежский «Факел» продолжает возглавлять турнирную таблицу с 45 очками, в то время как «Уфа» с 19 баллами занимает 15-е место.

Следующий матч «Факел» проведет 30 ноября дома против «Челябинска», а «Уфа» сыграет на выезде с «Чайкой».