Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер может не принять участия в субботнем поединке против «Фрайбурга» в рамках 11-го тура Бундеслиги.

Мануэль Нойер globallookpress.com

Главный тренер мюнхенцев Венсан Компани на предматчевой пресс-конференции отметил, что состояние Нойера ещё вызывает вопросы: «По нему нужно подождать — он немного заболел и пока не тренировался».

Однако, как сообщает Sky Sport, 39-летний вратарь уже оправился от желудочно-кишечной инфекции и должен быть готов выйти на поле.

В нынешнем сезоне Нойер пропустил 10 мячей в 14 играх за «Баварию» и шесть раз сохранял ворота «сухими».

Встреча «Баварии» и «Фрайбурга» пройдет в Мюнхене. Начало — в 17:30 мск.