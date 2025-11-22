Российский комментатор Денис Казанский прокомментировал победу «Спартака» в московском дерби 16-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

Вадим Романов — исполняющий обязанности главного тренера «Спартака»
«Спартак показал, как может играть, когда на скамейке спокойный тренер.  Этот состав может не вымучивать результат и не играть на собственных нервах.  Все детали сработали: Зобнин и Денисов, Барко и Угадьде… Каждый делал свою работу качественно, просто и надёжно.  По-командному.  Только так и можно побеждать большого соперника.  Строгостью и агрессией, спокойствием и нейтрализацией сильных сторон соперника.  Ни одной замены после перерыва — это тоже даёт уверенность команде.  Всё в кассу.

А ЦСКА… Понятно, что на динамику очень повлияла травма Круга.  В этом большая проблема.  И сразу побледнели Обляков и Кисляк.  Но от атаки армейцев не было ни одного вопроса защите "Спартака".  Только мощь Дивеева и появления Лукина и Мойзеса в штрафной?  С таким нападением ЦСКА сильно рискует спускаться вниз по таблице.
Зимой форвард обязан появиться.

А с пенальти… Почему, интересно, не смотрели фол до столкновения Дивеева и Зобнина?  Зачем было выискивать этот "чирк"?  Непонятно.  От этого дерби останется в памяти "сухой лист".  Не всем же матчи на выставку.  Так тоже бывает.  Дерби на всё имеет право», — написал Казанский в своём телеграм-канале.

После этого матча «Спартак» располагается на 6-й строчке в таблице РПЛ с 28-ю очками в активе.  ЦСКА — на 2-й позиции с 33 баллами.