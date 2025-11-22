Российский комментатор Денис Казанский прокомментировал победу «Спартака» в московском дерби 16-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

Вадим Романов — исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» globallookpress.com

«Спартак показал, как может играть, когда на скамейке спокойный тренер. Этот состав может не вымучивать результат и не играть на собственных нервах. Все детали сработали: Зобнин и Денисов, Барко и Угадьде… Каждый делал свою работу качественно, просто и надёжно. По-командному. Только так и можно побеждать большого соперника. Строгостью и агрессией, спокойствием и нейтрализацией сильных сторон соперника. Ни одной замены после перерыва — это тоже даёт уверенность команде. Всё в кассу.

А ЦСКА… Понятно, что на динамику очень повлияла травма Круга. В этом большая проблема. И сразу побледнели Обляков и Кисляк. Но от атаки армейцев не было ни одного вопроса защите "Спартака". Только мощь Дивеева и появления Лукина и Мойзеса в штрафной? С таким нападением ЦСКА сильно рискует спускаться вниз по таблице.

Зимой форвард обязан появиться.

А с пенальти… Почему, интересно, не смотрели фол до столкновения Дивеева и Зобнина? Зачем было выискивать этот "чирк"? Непонятно. От этого дерби останется в памяти "сухой лист". Не всем же матчи на выставку. Так тоже бывает. Дерби на всё имеет право», — написал Казанский в своём телеграм-канале.

После этого матча «Спартак» располагается на 6-й строчке в таблице РПЛ с 28-ю очками в активе. ЦСКА — на 2-й позиции с 33 баллами.