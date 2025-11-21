Матч 11-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» — «Хоффенхайм» состоится 21 ноября на «Мева Арена» в 22:30 по мск.

За 10 туров «Майнц» набрала всего 10 очков и потому сейчас клуб идет в зоне вылета на предпоследнем месте в таблице. В нынешнем сезоне «Ноль пятые» выиграли только один матч и к этому поединку имеют длительную безвыигрышную серию.

У «Хоффенхайма» другая ситуация. Клуб с 19 очками занимает 6-е место в таблице. Гости победили в последних четырех турах, поэтому их задача на сегодня — это продолжить серию побед. Тем более что в случае успеха «Хоффе» может подняться в зону Лиги чемпионов.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.87, в котором рассказали, продолжит ли «Хоффенхайм» свою серию.

Букмекеры в равной степени оценивают шансы команд на победу с коэффициентом 2.65.

Искусственный интеллект спрогнозировал ничью со счетом 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Майнц» — «Хоффенхайм» смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.