Матч 11-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» — «Хоффенхайм» состоится 21 ноября на «Мева Арена» в 22:30 по мск.
За 10 туров «Майнц» набрала всего 10 очков и потому сейчас клуб идет в зоне вылета на предпоследнем месте в таблице. В нынешнем сезоне «Ноль пятые» выиграли только один матч и к этому поединку имеют длительную безвыигрышную серию.
У «Хоффенхайма» другая ситуация. Клуб с 19 очками занимает 6-е место в таблице. Гости победили в последних четырех турах, поэтому их задача на сегодня — это продолжить серию побед. Тем более что в случае успеха «Хоффе» может подняться в зону Лиги чемпионов.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.87, в котором рассказали, продолжит ли «Хоффенхайм» свою серию.
- Букмекеры в равной степени оценивают шансы команд на победу с коэффициентом 2.65.
- Искусственный интеллект спрогнозировал ничью со счетом 2:2.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.