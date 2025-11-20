Легенда немецкого футбола Томас Мюллер прокомментировал свое ближайшее будущее.

Томас Мюллер globallookpress.com

«Останусь ли я в "Ванкувер Уайткэпс" после 2025 года? Да, полный вперёд! В текущей ситуации завоевание трофеев очень важно, для меня это первостепенно здесь и сейчас.

Перебрался в новую для себя страну и лигу, за короткий период времени увидел потрясающий уровень командной игры. Очень счастлив здесь, мне всё нравится. Но, разумеется, здесь гораздо менее напряжённая атмосфера, чем в Мюнхене, да и в Германии в целом.

Переход в "Ванкувер Уайткэпс" оказался довольно простым, меня сразу же выдвинули на главные позиции. В каждой игре команда зарабатывала для меня пенальти. Разумеется, всегда нужно быть готовым к конкуренции, я прибыл сюда не для отдыха, а для выполнения работы на серьёзном уровне, именно к этому и стремлюсь.

Но в другой стране, в новой лиге и новой команде никогда не знаешь, сколько времени пройдёт, прежде чем ты станешь полноценным членом коллектива. Всегда очень быстро адаптировался к новой обстановке и часто менял детали своего стиля игры. В этом нет чего-то уникального», — цитирует Мюллера Kicker.

36-летний Мюллер стал футболистом «Ванкувера» в августе 2025 года. Всего сыграл за новую команду 15 матчей, забил 11 мячей и сделал 6 голевых передач.