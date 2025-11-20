Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил высказался сопернике своей команды — сборной Италии — в полуфинале стыковых матчей чемпионата мира 2026 года.

«Это непростой жребий. Мы чувствовали, что так и будет. В подобной ситуации нужно извлекать выгоду из того, что есть. Понимали, что будем играть в гостях [в полуфинале плей-офф].

С Италией нам будет очень тяжело, но в конечном счёте мы должны верить, что сможем добиться потрясающего результата. Если нам удастся это сделать, это будет одна из самых важных побед в нашей истории. Мы как молодая команда должны верить, что способны на это.

Хорошо проявили себя в отборочном цикле чемпионата мира на выезде, хотя результат в Германии от нас ускользнул в последние 20 минут, а игру в Словакии мы проиграли из-за углового в компенсированное время. Думаю, команда выросла за шесть отборочных игр, для нас очень важно быть как можно сильнее в марте.

Разумеется, в шести прошедших играх нам пришлось иметь дело с травмами и дисквалификациями, это повлияло на нас, но надеемся, что в марте будем максимально близки к оптимальному составу», — приводит слова О'Нила официальный сайт Ирландской футбольной ассоциации.

Полуфинальный матч состоится 26 марта 2026 года в Италии. Победитель сыграет с командой, которая выйдет из пары Уэльс — Босния и Герцеговина в финальном матче за путёвку на чемпионат мира 2026 года.​