18-летний аргентинский полузащитник мадридского «Реала» Франко Мастантуоно﻿ высказался по поводу сравнения между ним и нападающим «Барселоны» Ламином Ямалем.

Франко Мастантуоно globallookpress.com

«На сегодня Ламин лучше. Он демонстрирует невероятный уровень, но я только что перешел в Реал и сейчас прохожу период адаптации, который, надеюсь, будет быстрым, чтобы я смог набрать обороты. Надеюсь, это будет долгая история, с множеством матчей, подобных последнему, который мы сыграли с Барселоной», — приводит слова Мастантуоно Football Espana.

В текущем сезоне Мастантуоно провел 12 матчей за клуб во всех турнирах и забил один мяч.