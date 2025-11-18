Один из лучших вратарей истории итальянского футбола, а потом известный тренер Дино Дзофф считает, что Скуадре Адзурре под руководством Дженнаро Гаттузо по силам пройти плей-офф и отобраться в финальную часть мундиаля.

Дино Дзофф globallookpress.com

«Норвегия с Италией провела выдающийся второй тайм и заслужила победу. Италия продержалась всего один тайм. В этом проблема нашей лиги, мы играем слишком мало, темп медленный, а судьи свистят буквально за всё, включая беспричинные падения. Я верю. Мы способны обыгрывать соперников в плей-офф и, как правило, прибавляем в трудные моменты. Однако важно подойти к марту в наилучшей форме, как физической, так и психологической», — цитирует Дзоффа Football Italia.

В заключительной встрече группового турнира Италия уступила на своем поле Норвегии (1:4) и заняла второе место в своей группе. Теперь ей предстоят матчи плей-офф, чтобы отобраться в финальную часть.