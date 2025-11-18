В группе J отборочного цикла чемпионата мира 2026 сборные Уэльса и Северной Македонии разыграют путевку в стыковой раунд. Матч состоится 18 ноября в Кардиффе в 22:45 по мск.

Если македонцев сегодня может устроить ничья, до валлийцам нужна только победа. Все дело в разнице голов. У хозяев +4, у гостей +9. Таким образом, в случае равенства очков, в плей-офф пройдет именно Северная Македония, которая сейчас и занимает второе место.

Прошлая игра закончилась вничью 1:1. Обе команды равны по силам, при этом у гостей не было ни одного поражения за всю квалификацию.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.75.

Букмекеры предлагают 1.58 на победу Уэльса, за 6.40 они выставили победу Северной Македонии.

Искусственный интеллект ожидает, что игра закончится с тем же результатом — ничьей 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Уэльс — Северная Македония смотрите на LiveCup.Run.

