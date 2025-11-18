В группе J отборочного цикла чемпионата мира 2026 сборные Уэльса и Северной Македонии разыграют путевку в стыковой раунд. Матч состоится 18 ноября в Кардиффе в 22:45 по мск.
Если македонцев сегодня может устроить ничья, до валлийцам нужна только победа. Все дело в разнице голов. У хозяев +4, у гостей +9. Таким образом, в случае равенства очков, в плей-офф пройдет именно Северная Македония, которая сейчас и занимает второе место.
Прошлая игра закончилась вничью 1:1. Обе команды равны по силам, при этом у гостей не было ни одного поражения за всю квалификацию.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.75.
- Букмекеры предлагают 1.58 на победу Уэльса, за 6.40 они выставили победу Северной Македонии.
- Искусственный интеллект ожидает, что игра закончится с тем же результатом — ничьей 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Уэльс — Северная Македония смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.