Лидеры группы Е квалификации на чемпионат мира сборные Испании и Турции проведут очный поединок, который состоится в Севилье на «Эстадио де-ла-Картуха». Начало игры в 22:45 по мск.

Испания с 15 очками возглавляет квартет. Турция отстает на 3 очка. Однако даже в случае проигрыша испанцев позиции команд останутся неизменными. «Красная фурия» имеет огромный перевес в разнице мячей — 19 против 5. Подопечные Де Ла Фуэнте ни разу не пропустили в этом розыгрыше.

Турция выиграла 3 последних матча, но победить Испанию — это задача со звездочкой. Тем более в первом круге турки потерпели сокрушительное фиаско со счетом 0:6. Удастся ли гостям хоть как-то ответить сопернику за прошлые обиды?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Букмекеры дают 1.15 на победу Испании, 8.80 на ничью и 18.0 на победу Турции.

Искусственный интеллект считает, что сборная Испании одержит крупную победу со счетом 5:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Испания — Турция смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.