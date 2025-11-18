Лидеры группы Е квалификации на чемпионат мира сборные Испании и Турции проведут очный поединок, который состоится в Севилье на «Эстадио де-ла-Картуха». Начало игры в 22:45 по мск.
Испания с 15 очками возглавляет квартет. Турция отстает на 3 очка. Однако даже в случае проигрыша испанцев позиции команд останутся неизменными. «Красная фурия» имеет огромный перевес в разнице мячей — 19 против 5. Подопечные Де Ла Фуэнте ни разу не пропустили в этом розыгрыше.
Турция выиграла 3 последних матча, но победить Испанию — это задача со звездочкой. Тем более в первом круге турки потерпели сокрушительное фиаско со счетом 0:6. Удастся ли гостям хоть как-то ответить сопернику за прошлые обиды?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Букмекеры дают 1.15 на победу Испании, 8.80 на ничью и 18.0 на победу Турции.
- Искусственный интеллект считает, что сборная Испании одержит крупную победу со счетом 5:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Испания — Турция смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.