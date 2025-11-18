Завершились два матча группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года (группа Н).

Деннис Ман — игрок сборной Румынии
В одной из встреч Румыния разгромила Сан-Марино со счетом 7:1.

Единственный гол у гостей забил Николас Джакопетти на 2-й минуте.

На 13-й минуте игрок Сан-Марино Данте Росси забил гол в свои ворота.  На 57-й минуте гости снова совершили автогол, на сей раз отличился со знаком минус Джакомо Валентини.

У Румынии голами отметились Штефан Баярам на 29-й минуте, Деннис Ман на 42-й минуте, Янис Хаджи на 76-й, Андрей Рациу на 82-й минуте и Луис Мунтяну на 87-й минуте.

Результат матча

РумынияБухарестРумыния7:1Сан-МариноСан-МариноСан-Марино
0:1 Nicolas Giacopetti 2' 1:1 Stefan Baiaram 29' 2:1 Деннис Ман 42' 3:1 Янис Хаджи 76' 4:1 Андрей Рациу 82' 5:1 Луис Мунтяну 87' пен.
Румыния:  Штефан Тырновану,  Андрей Рациу,  Никусор Банку,  Владимир Скречу (Рэзван Марин 46'),  Влад Драгомир (Дариус Олару 46'),  Флорин Тэнасе (Янис Хаджи 63'),  Деннис Ман (Клаудиу Петрила 74'),  Даниэль Бырлиджа (Луис Мунтяну 63'),  Virgil Ghita,  Lisav Naif Eissat,  Stefan Baiaram
Сан-Марино:  Данте Карлос Росси (Giacomo Benvenuti 46'),  Филиппо Фаббри (Алессандро Този 64'),  Марчелло Муларони,  Алессандро Голинуччи,  Самуэль Панкотти (Gabriel Capicchioni 87'),  Nicolas Giacopetti (Маттео Витайоли 75'),  Samuele Zannoni,  Matteo Valli Casadei,  Alberto Riccardi,  Giacomo Valentini,  Edoardo Colombo
Жёлтые карточки:  Nicolas Giacopetti 41' (Сан-Марино),  Самуэль Панкотти 41' (Сан-Марино),  Alberto Riccardi 84' (Сан-Марино),  Алессандро Голинуччи 89' (Сан-Марино)

В параллельном матче Австрия сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной со счетом 1:1.

У гостей отличился Харис Табакович на 12-й минуте.

Сборная Австрии сумела сравнять счет на 77-й минуте благодаря голу Михаэля Грегорича.

По итогам квалификации Австрия заняла 1-е место в своей группе (19 очков), пробившись в основной этап ЧМ-2026.  Босния и Герцеговина — на 2-й позиции (17).  На 3-й строчке расположилась Румыния (13 очков), а Сан-Марино расположилась на последней 5-й позиции без очков.