Завершились два матча группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года (группа Н).

Деннис Ман — игрок сборной Румынии globallookpress.com

В одной из встреч Румыния разгромила Сан-Марино со счетом 7:1.

Единственный гол у гостей забил Николас Джакопетти на 2-й минуте.

На 13-й минуте игрок Сан-Марино Данте Росси забил гол в свои ворота. На 57-й минуте гости снова совершили автогол, на сей раз отличился со знаком минус Джакомо Валентини.

У Румынии голами отметились Штефан Баярам на 29-й минуте, Деннис Ман на 42-й минуте, Янис Хаджи на 76-й, Андрей Рациу на 82-й минуте и Луис Мунтяну на 87-й минуте.

Результат матча Румыния Бухарест 7:1 Сан-Марино Сан-Марино 0:1 Nicolas Giacopetti 2' 1:1 Stefan Baiaram 29' 2:1 Деннис Ман 42' 3:1 Янис Хаджи 76' 4:1 Андрей Рациу 82' 5:1 Луис Мунтяну 87' пен. Румыния: Штефан Тырновану, Андрей Рациу, Никусор Банку, Владимир Скречу ( Рэзван Марин 46' ), Влад Драгомир ( Дариус Олару 46' ), Флорин Тэнасе ( Янис Хаджи 63' ), Деннис Ман ( Клаудиу Петрила 74' ), Даниэль Бырлиджа ( Луис Мунтяну 63' ), Virgil Ghita, Lisav Naif Eissat, Stefan Baiaram Сан-Марино: Данте Карлос Росси ( Giacomo Benvenuti 46' ), Филиппо Фаббри ( Алессандро Този 64' ), Марчелло Муларони, Алессандро Голинуччи, Самуэль Панкотти ( Gabriel Capicchioni 87' ), Nicolas Giacopetti ( Маттео Витайоли 75' ), Samuele Zannoni, Matteo Valli Casadei, Alberto Riccardi, Giacomo Valentini, Edoardo Colombo Жёлтые карточки: Nicolas Giacopetti 41' (Сан-Марино), Самуэль Панкотти 41' (Сан-Марино), Alberto Riccardi 84' (Сан-Марино), Алессандро Голинуччи 89' (Сан-Марино)

В параллельном матче Австрия сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной со счетом 1:1.

У гостей отличился Харис Табакович на 12-й минуте.

Сборная Австрии сумела сравнять счет на 77-й минуте благодаря голу Михаэля Грегорича.

По итогам квалификации Австрия заняла 1-е место в своей группе (19 очков), пробившись в основной этап ЧМ-2026. Босния и Герцеговина — на 2-й позиции (17). На 3-й строчке расположилась Румыния (13 очков), а Сан-Марино расположилась на последней 5-й позиции без очков.