Завершились два матча группового этапа квалификации чемпионата мира 2026-го года (группа Н).
В одной из встреч Румыния разгромила Сан-Марино со счетом 7:1.
Единственный гол у гостей забил Николас Джакопетти на 2-й минуте.
На 13-й минуте игрок Сан-Марино Данте Росси забил гол в свои ворота. На 57-й минуте гости снова совершили автогол, на сей раз отличился со знаком минус Джакомо Валентини.
У Румынии голами отметились Штефан Баярам на 29-й минуте, Деннис Ман на 42-й минуте, Янис Хаджи на 76-й, Андрей Рациу на 82-й минуте и Луис Мунтяну на 87-й минуте.
Результат матча
В параллельном матче Австрия сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной со счетом 1:1.
У гостей отличился Харис Табакович на 12-й минуте.
Сборная Австрии сумела сравнять счет на 77-й минуте благодаря голу Михаэля Грегорича.
По итогам квалификации Австрия заняла 1-е место в своей группе (19 очков), пробившись в основной этап ЧМ-2026. Босния и Герцеговина — на 2-й позиции (17). На 3-й строчке расположилась Румыния (13 очков), а Сан-Марино расположилась на последней 5-й позиции без очков.