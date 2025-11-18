Сборная Бельгии примет сборную Лихтенштейна в квалификации на чемпионат мира. Поединок группы J состоится 18 ноября в Льеже в 22:45 по мск.

Бельгия с 15 очками возглавляет таблицу без единого поражения. Для команды этот матч имеет значение, так как Северная Македония и Уэльс идут на расстоянии двух очков и потенциально угрожают выходу «красных дьяволов» на мундиаль.

Лихтенштейн — легчайший соперник в этой группе. Команда потерпела 7 поражений в 7 матчах без единого забитого мяча. В прошлый раз бельгийцы разгромили соперника со счетом 6:0. С учетом текущей турнирной ситуации, гостям явно мало что светит.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.76.

Букмекеры предложили такие коэффициенты: 1.01 на победу Бельгии, 30.0 на ничью, 50.0 на победу Лихтенштейна.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Бельгия — Лихтенштейн смотрите на LiveCup.Run.

