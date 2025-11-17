Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о поражении сборной России от Чили (0:2).

Сергей Ташуев globallookpress.com

«Огорчаться нет смысла, потому что это товарищеский матч. Сборная Чили дала бой, мы свою сборную проверили. Чилийцы были очень надежны в обороне, они забили. Говорят, что это были случайные голы, ошибки, но это, конечно, от лукавого. Это не ошибки, это их высокий прессинг и системность нашей игры, которая есть уже давно. Футбол вообще весь направлен на доминирование в чужой штрафной площади. Мы начинаем почему‑то в своей разыгрывать. Зачем это делать? Мы начинаем катать, потом говорим: "Ой, ошиблись". Мы не ошиблись, мы привозим.

Пропущенные голы сборной — тренерские ошибки, у Карпина это с "Ростова" идет. Когда я возглавлял "Ахмат", мы сами забивали такие голы им. Это же тренерская мысль. Говорят, что, если голы были пропущены из‑за ошибок, то это ничего страшного… В смысле ничего страшного? Это самое страшное, когда ты сам себе забиваешь голы. Такие мячи системные — это проблема. Все пропущенные голы — это издержки направления системы игры, которую выбирает сегодняшний тренерский штаб», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

Напомним, что до этого в ноябре подопечные Валерия Карпина также сыграли вничью с Перу (1:1).