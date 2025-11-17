Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о поражении сборной России от Чили (0:2).

Сергей Ташуев
Сергей Ташуев globallookpress.com

«Огорчаться нет смысла, потому что это товарищеский матч.  Сборная Чили дала бой, мы свою сборную проверили.  Чилийцы были очень надежны в обороне, они забили.  Говорят, что это были случайные голы, ошибки, но это, конечно, от лукавого.  Это не ошибки, это их высокий прессинг и системность нашей игры, которая есть уже давно.  Футбол вообще весь направлен на доминирование в чужой штрафной площади.  Мы начинаем почему‑то в своей разыгрывать.  Зачем это делать?  Мы начинаем катать, потом говорим: "Ой, ошиблись".  Мы не ошиблись, мы привозим.

Пропущенные голы сборной — тренерские ошибки, у Карпина это с "Ростова" идет.  Когда я возглавлял "Ахмат", мы сами забивали такие голы им.  Это же тренерская мысль.  Говорят, что, если голы были пропущены из‑за ошибок, то это ничего страшного… В смысле ничего страшного?  Это самое страшное, когда ты сам себе забиваешь голы.  Такие мячи системные — это проблема.  Все пропущенные голы — это издержки направления системы игры, которую выбирает сегодняшний тренерский штаб», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

Напомним, что до этого в ноябре подопечные Валерия Карпина также сыграли вничью с Перу (1:1).