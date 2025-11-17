Люка Шевалье в дебютном матче за сборную Франции пропустил самый быстрый гол национальной команды почти за 90 лет.

Люка Шевалье globallookpress.com

Встреча квалификации чемпионата мира-2026 с Азербайджаном (3:1) началась для него неудачно — соперник открыл счет уже на 3-й минуте 4-й секунде. В последний раз подобное случалось в 1935 году, когда в первом матче за Францию пропустил Рене Льенсе.

Сборная Франции уже обеспечила себе участие в ЧМ-2026, заняв первое место в группе D с 16 очками. Азербайджан с одним очком завершил отбор на четвёртой позиции.