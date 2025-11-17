В ночь на 9 ноября (мск) состоялся третий матч первого раунда плей-офф MLS между «Интер Майами» и «Нэшвиллом». «Цапли» одержали уверенную победу — 4:0.

Лионель Месси globallookpress.com

Лионель Месси стал главным героем встречи, оформив дубль и отдав результативную передачу. Этот ассист стал для аргентинца юбилейным — 400-м в карьере. По клубам и сборной его голевые передачи распределяются так: 269 за «Барселону», 60 за сборную Аргентины, 37 за «Интер Майами» и 34 за «ПСЖ».

По количеству ассистов в истории Месси уступает только Ференцу Пушкашу, на счету которого 404 результативные передачи.