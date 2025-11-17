Капитан сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал победу своей команды над Албанией (2:0) в отборочной группе ЧМ-2026.

Гарри Кейн globallookpress.com

«Думаю, сейчас мы хороши как никогда. Если посмотреть на стартовый состав, на игроков, выходящих со скамейки запасных, поедем на турнир одними из фаворитов. Мы должны это принять. Вели себя так на протяжении последних нескольких турниров, это неотъемлемая часть нашей команды.

Мы строим команду, провели отличный год с новым тренером, теперь с нетерпением ждём, безусловно, важного 2026 года. Думаю, мы задали планку, особенно в последних нескольких сборах, перенесли её на эти матчи.

Это была важная победа. Не хотелось закончить год с поражением, а потом ждать марта, чтобы снова сыграть. Теперь можем уехать и насладиться сделанным», — цитирует слова Кейна ITV Sport.

Англия набрала 24 балла и отобралась с 1-го места в отборочной группе на ЧМ-2026.