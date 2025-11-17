Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал выступление «Балтики» в текущем сезоне РПЛ.
«"Балтика" неслучайно находится в числе команд, у которых есть шансы бороться за призы. Выбранная тактика приносит определённый результат. Примером могут быть не только матчи с "Краснодаром" и "Зенитом", но и другие игры. Команды не были готовы к игре с дефицитом пространства и времени. Самоотдача и агрессивность играют определённую роль, если не главную», — цитирует Бышовца «Чемпионат».
«Балтика» занимает 5-е место после 15-ти туров, набрав 28 очков.