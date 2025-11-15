Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал выступление своей команды в текущем сезоне.

Данил Круговой globallookpress.com

«ЦСКА заслуженно делит первое место, мы хорошо играем. Да, бывали матчи, которые выгрызали на характере, но команда больше сплотилась благодаря таким встречам. Очень важно с такими командами, как махачкалинское "Динамо", "Пари НН", добывать победы, потому что это поможет нам на финальном этапе», — цитирует Кругового «Матч ТВ».

ЦСКА и «Краснодар» набрали по 33 очка после 15-ти туров и лидируют в РПЛ, но «быки» занимают первое место по дополнительным показателям.