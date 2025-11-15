Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал выступление своей команды в текущем сезоне.

Данил Круговой
Данил Круговой globallookpress.com

«ЦСКА заслуженно делит первое место, мы хорошо играем.  Да, бывали матчи, которые выгрызали на характере, но команда больше сплотилась благодаря таким встречам.  Очень важно с такими командами, как махачкалинское "Динамо", "Пари НН", добывать победы, потому что это поможет нам на финальном этапе», — цитирует Кругового «Матч ТВ».

ЦСКА и «Краснодар» набрали по 33 очка после 15-ти туров и лидируют в РПЛ, но «быки» занимают первое место по дополнительным показателям.