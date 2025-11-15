Полузащитник испанской сборной Алекс Баэна считает, что слишком много внимания уделяется его партнеру Ламину Ямалю и просит оставить его в покое.

Алекс Баэна globallookpress.com

«Мы слишком много говорим о Ламине. Он обычный, скромный парень. Все раздувают из мухи слона, потому что он играет за клуб такого масштаба, как "Барселона". Вот и все! » — приводит El Desmarque слова Баэны.

Испания сыграет сегодня, 15 ноября, с Грузией в отборе на ЧМ-2026. Начало — 22:00 (мск). С 12 очками после 4 туров Испания лидирует в группе Е. Грузия (3) потеряла все шансы выйти в финальную часть ЧМ-2026.

24-летний Баэна сыграл за Испанию 12 матчей и забил 2 мяча. Ямаль травмирован и не сыграет с Грузией.